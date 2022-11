Comme annoncé sur wiwsport, le ministre des sports a rencontré les représentants du roller aux Championnats du Monde qui se sont déroulés en Argentine. Au total, la somme de 3 millions leur a été remise.

Initialement prévue vendredi à 16 heures, la rencontre a finalement eu lieu tard dans la soirée, vers les coups de 2h du matin a-t-on appris. Le Ministre des sports Monsieur Yakhouba Diattara a reçu l’équipe nationale championne du monde de roller 2022. Rappelons que le Sénégal est rentré avec une médaille en or remportée par Dame Fall en free jump. Trois autres athlètes étaient aussi du voyage en plus de l’encadreur et de la présidente de la fédération de roller et skate.

Le ministre a donné un remis des enveloppes en guise de soutien aux athlètes. 1 million au champion du monde, 1million au reste de l’équipe et 1 million en guise de soutien à la fédération Sénégalaise de roller et skate.

Les champions du monde de Roller Skate Games ont présenté leurs médailles au ministre des Sports @YDiatara ce vendredi 11 novembre 2022. pic.twitter.com/ffvZ4ZjSyE — Ministere des sports du Sénégal (@sports_gouv_sn) November 12, 2022

