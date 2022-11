Le Cameroun est la première nation africaine à publier sa liste des joueurs qui vont prendre part à la Coupe du Monde. Le sélectionneur Rigobert Song qui a décroché la qualification pour le mondial a pris de fortes décisions.

La première en regardant la liste est l’absence du taulier de la défense Michael Ngadeu.

Les bien-connus André Onana, Moumi Ngamaleu, Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting seront de la campagne. Des joueurs locaux sont aussi convoqués pour découvrir la Coupe du Monde : Souaibou Marou (Coton Sport de Garoua) et Jérôme Ngom Mbekeli (Colombe du Dja et Lobo) explique Afrik-Foot.

Rappelons que le Cameroun est dans le groupe G. Il jouera la Suisse (24 novembre), la Serbie (28 novembre) et le Brésil (2 décembre). Les Lions indomptables disputeront un dernier match amical le 18 novembre face au Panama. Ils ont fait match nul hier contre le Jamaïque (1-1) au Cameroun. En septembre passé, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers avaient perdu en amical face à l’Ouzbekistan (2-0).

