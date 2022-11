A domicile cette nuit, Philadelphie a enregistré une 5e victoire en 11 matchs disputés. Les hommes de Doc Rivers faisaient face aux Suns de Phœnix qui ont perdu avec cette défaite leur place de leader de la conférence ouest.

Avec l’absence de Harden blessé, les Sixers ont pu compter sur le retour de Joël Embid (33 points – 10 rebonds ) pour mener le premier round largement (33-20). En face, les Suns ont perdu Chris Paul sorti sur blessure après 14 minutes jouées, mais ont pu compter sur Devin Booker (28 points) pour remporter le deuxième quart temps sans rattraper l’écart (27-23).

Au retour des vestiaires, Phœnix va garder le même rythme (23-19). La riposte des Sixers ne se fera pas attendre en fin de match (25-18). Philadelphie peut remercier l’intenable Georges Niang. Il a réussi un match XXL égalant son record de 7 tirs primés dans un match soit 21 points. C’est un record en carrière égalé. Il a aussi appuyé avec 4 rebonds, une passe décisive en 17 minutes jouées. Notamment 12 points lors du dernier quart temps pour montrer la voie du succès à ses coéquipiers.

Philadelphie va se reposer jusqu’à vendredi pour un voyage à Atlanta afin d’affronter les Hawks.

