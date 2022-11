Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais, est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain l’été dernier. Le Champion d’Afrique n’avait aucune intention de changer d’air durant le dernier marché des transferts. Il a finalement rejoint les Toffees d’Everton contre quatre millions d’euros. Dans un entretien accordé à Tribal Football, il a dévoilé les raisons de son départ du club francilien.

« Il y avait d’autres opportunités, mais j’ai dit à mon agent de toutes les refuser. Ce n’était pas dans mes plans de revenir, mais dès qu’Everton m’a appelé et m’a dit qu’ils avaient besoin de moi et qu’ils voulaient que je les aide. Je ne pouvais pas dire non, a expliqué le milieu de terrain de 33 ans. C’est ma maison, c’est ce que je ressens. Je ne peux pas dire non à Everton , qu’il soit en haut ou en bas », révèle le milieu de terrain sénégalais.