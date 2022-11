Régulier dans les convocations en Equipe Nationale, Pape Abou Cissé vit des semaines compliquées à l’Olympiakos. À quelques jours de la publication de la liste pour la Coupe du Monde, l’incertitude semble de mise quant à sa condition physique et pas que.

C’est l’histoire entre un footballeur et un club dont la longue et belle aventure semble plus que jamais proche de la fin. Si les interrogations ont été nombreuses depuis plusieurs semaines, il ne semble plus faire maintenant aucun doute du fait que Pape Abou Cissé ne compte plus énormément dans les choix à l’Olympiakos. Lui qui a été incontournable et indiscutable depuis son arrivée dans Le Pirée en janvier 2017.

Puisque depuis plusieurs semaines maintenant, l’état de forme de l’ancien joueur de l’AS Pikine est une interrogation incessante. Entre comportement jugé « inutile et inacceptable », mise à l’écart du groupe, problèmes à la hanche, Pape Abou Cissé n’a pas enchaîné deux matchs de suite avec l’Olympiakos depuis septembre. En Championnat, PAC n’a plus joué depuis le 10 octobre dernier contre l’Atromitos Athènes.

Sa méforme, ses absences et autres, l’Olympiakos en pâtit. Eliminé de toute compétition européenne, la formation de Míchel n’est « que » troisième de la Super League de Grèce, à 10 points du rival Panathinaikos. C’est loin des objectifs. Au total, le Champion d’Afrique a participé à 13 rencontres depuis l’entame de cette saison, alors qu’il en a raté 11, dont 9 matchs auxquels il n’a pas été présent sur la feuille de match.

Capable de remplacer Abdou Diallo dans la charnière centrale de l’Equipe Nationale du Sénégal et de jouer un rôle très important dans la qualification des Lions à la Coupe du Monde, le joueur aux 13 sélections peut paraître un élément clé pour Aliou Cissé. Mais cette hypothèse peut paraître bien loin dans l’esprit du sélectionneur national, à trois jours de la publication de liste des joueurs devant défendre les couleurs nationales au Qatar.

Nul doute qu’au moment de composer sa liste définitive, Aliou Cissé réfléchirait à plus d’une fois avant de cocher le nom de Pape Abou Cissé. Et ce d’autant plus que le joueur de 27 ans ne semble pas encore remis d’une blessure à la hanche. Absent pour la Coupe du Monde ou présent, quoi qu’il en puisse être, le Pikinois demeure l’un des footballeurs sénégalais les plus importants à son poste, et son esprit de groupe n’est pas à négliger !

wiwsport.com