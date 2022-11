Dame Fall a encore inscrit le nom du Sénégal dans les annales du roller mondial. Dans la nuit du vendredi au samedi en Argentine, le Sénégalais de 25 ans a réussi un coup double aux World Skate Games. Sur un saut de 1,70m en hauteur pure, il récupère son titre de Champion du monde et s’adjuge un record mondial. Le nouveau champion du monde, seul africain à réaliser cet exploit s’est confié à wiwsport.com

Champion du monde encore une fois. Quel goût a-t-il ce nouveau titre ?

Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau titre. Il m’a fallu trois ans pour revenir à cette première positon. Donc, je vais dire qu’il a un goût de satisfaction. C’est donc l’accomplissement d’un travail de trois longues années pour revenir et récupérer ce titre. En 2017, on y était avec l’idée de découvrir parce que c’était notre première participation. On ne connaissait pas le niveau international. La médaille remportée était une surprise. Hors en 2022, on a su passer par 2019 où j’ai perdu mon titre. Donc si je compare les deux années, je peux dire qu’il y’a beaucoup plus de travail, de sacrifice en 2022, la concurrence est devenue plus rude pour récupérer mon titre. Le sentiment à la fin est encore plus fort.

à 170 cm je l’ai passé au deuxième essai alors que Florian ne l’a pas réussi en 3 essais

Pouvez-vous revenir sur la finale ?

On était 14 personnes et il aura fallu une 30 minutes pour que les autres concurrents soient éliminés. On commence par 90 cm pour monter par 5 cm. J’ai commencé en 155 cm et on était 4 à ce stade avec mon compatriote Jean Ngor Sarr qui a terminé à la 5e place. En 160 cm, il ne restait plus que 3 candidats dont le champion du monde en titre, le français Florian Peticollin. J’ai validé la barre des 165 cm lors de mon premier essai, Florian aussi. L’italien Savi Gianmarco qui avait touché la barre lors des 163 cm, ne l’a pas réussi aussi. Donc, il ne restait plus que deux candidats. En 168 cm, c’était encore serré entre nous deux et à 170 cm je l’ai passé au deuxième essai alors que Florian ne l’a pas réussi en 3 essais.

Ce record que j’ai battu en compétition, je ne l’ai jamais sauté en entraînement

En plus de la victoire, un record mondial établi (1,70) . C’est un coup double !

Depuis 2021, on ne cesse de battre des records. L’ancien était à 160 cm et avait duré 11 ans. C’est Florian qui l’a battu en premier pour le repousser en 161cm. En 2019, on l’a battu ensemble à 162 cm. Il y’a 3 mois, on était à Paris, on l’a encore poussé à 168 cm. Il manquait 2 cm pour mettre en place un nouveau record du monde. Les Championnats du Monde étaient le moment idéal avec tout le dispositif mis en place pour valider le saut. Ce record que j’ai battu en compétition, je ne l’ai jamais sauté en entraînement. Je suis arrivé à 169 cm. Donc c’est un grand honneur pour moi de détenir le record du monde aujourd’hui.

Le titre de champion du monde retrouvé. Quels sont vos nouveaux objectifs ?

L’objectif primordial est de sécuriser le titre de Champion du Monde jusqu’en 2024, la prochaine édition en Italie. Et de repousser les limites, battre encore les records. Et mettre en avant mes capacités et faire rayonner les couleurs du Sénégal.

Vous étiez aussi le porte-drapeau du Sénégal lors de la cérémonie d’ouverture. Quelles sont les émotions ressenties ?

C’est un honneur et je remercie la fédération pour la confiance portée sur moi, c’était une première. Le fait d’être porte-drapeau a fait aussi que je me suis sentie plus engagée. Il y’a eu plus de responsabilité sur mes épaules. Il y’avait 80 nations et tenir le drapeau parmi eux m’a conforté pour donner le meilleur de moi même durant ces Championnats du monde.

2022 est une belle année pour le sport sénégalais. À l’image des Lions du football sacrés Champions d’Afrique, les combattants du Viet Vo Dao qui sont rentrés avec des médailles d’or en Coupe du monde ou encore le nouveau sacre du Beach Soccer. Qu’est ce que cela vous fait d’être sur cette liste?

On m’a dit avant la compétition que le slogan « Manko Wuti Ndam Li » est un porte-bonheur. Donc, je l’ai utilisé durant ma préparation. 2022, c’est l’année des sportifs sénégalais. Moi, y prendre part, cela me fait beaucoup plaisir. J’en profite pour faire un appel au Chef de l’Etat et au ministre des sports de s’investir davantage sur les sports sénégalais. Parce qu’il y’a pleins de jeunes talents qui sont prometteurs qui rencontrent des difficultés de prise en charge, d’appui financier pour mener à bien leurs activités.

Et maintenant arrive la question que tous les sénégalais se posent à la fin des compétitions. Avez-vous reçu un appui financier ou matériel des autorités sportives sénégalaises ou simplement un message d’encouragement ?

Non. On n’a pas reçu un soutien financier comme d’habitude. Moi, je suis salarié en France, j’ai mon activité. Pour partir représenter le Sénégal, je prends des congés et c’est de l’argent. Dés fois, on se retrouve à dépenser notre propre argent pour pouvoir s’en sortir. À ce jour, je parle en mon nom, je n’ai pas reçu de soutien financier pour participer. J’ai reçu mon billet et l’hébergement de la part de la fédération, c’est la partie prise en charge. Mais pour le reste, rien.

Nous représentons le même pays que les footballeurs et les basketteurs, nous méritons donc le même respect

Quel est votre message au peuple sénégalais et aux autorités en charge des sports ?

Du soutien, de l’encouragement pour ce sport qui n’est pas tellement médiatisé. Le roller n’est pas tellement considéré alors qu’aujourdh’ui, il a un avenir olympique. Le Sénégal fait des exploits au niveau international. Je lance un appel à l’aide aux autorités étatiques. Nous représentons le même pays que les footballeurs et les basketteurs, nous méritons donc la même considération. À chaque participation, on se retrouve avec les mêmes problèmes de matériel, de réservation d’hôtel. Et pourtant à chaque édition depuis 2017, nous rentrons avec des médailles, de l’or y compris.

wiwsport.com (NAF)