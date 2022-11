A l’aube du coup d’envoi de la 25e édition du Championnat d’Afrique des nations féminin de handball, le sélectionneur national de l’équipe féminine du Sénégal Yacine Messaoudi est revenu en large sur cette compétition qui se déroulera au Sénégal du 9 au 19 novembre 2022. Le technicien franco-algérien qui jouera sa première CAN à la tête de la sélection sénégalaise affiche ses ambitions pour cette édition.

On a hâte et on est impatient de démarrer la compétition. On a enchaîné trois mini-stages, deux en région parisienne et un à Dakar Arena. L’ambiance est très bonne, les joueuses sont travailleuses. Il y a beaucoup de valeurs de solidarité au travail avec la volonté de bien faire. Parfois même on a envie de trop bien faire au point de même oublier de se libérer. Je suis très enthousiaste et j’aime beaucoup l’esprit de cette équipe qui est communicatif. J’espère qu’elles le démonteront tout au long de ce tournoi.

Objectif

Je suis quelqu’un qui aime valider les paliers c’est-à-dire de passer par étapes, les unes après les autres. J’en vois trois, la première c’est de montrer nos valeurs, les croyances, le dynamisme de cette équipe. Une image qui symbolise le Sénégal c’est-à-dire le partage, le don de soi, beaucoup de générosité et c’est ce que symbolise cette équipe. Le deuxième objectif à l’unanimité ce sont les demi-finales et une qualification pour le prochain mondial. Quand ses deux premiers objectifs seront atteints, le troisième on joue à la maison devant une salle magnifique, on espère devant un engouement et un soutien inconditionnel. Quand on démarre une compétition et on a à disposition des joueuses comme celle qui compose cette équipe à savoir des compétitrices, évidemment on ne fixe pas de limite et on a envie d’aller jusqu’au bout.

Groupe

J’ai la sensation que c’est une poule qui va nous permettre de monter en puissance. Avec tout le respect que je dois à Madagascar, c’est une équipe qui reste nouvelle dans le contexte international africain qui va, je l’espère, nous permettre de rentrer dans la compétition. La Côte d’Ivoire relance son projet et c’est une équipe composée essentiellement des joueuses locales qui va nous permettre de franchir un cap pour enfin jouer le Cameroun qui est vice champion. L’équipe que je considère comme le gros morceau de la poule avec beaucoup d’individualités. J’ai la sensation que ce sera le choc de cette poule. Le choix de ce groupe l’idée c’est un choix physiologique, c’est une compétition très dense avec énormément de matchs en peu de jours. Déjà l’idée première c’était d’éviter de rentrer dans une poule à cinq. Ensuite, je suis convaincu que c’est une poule qui va nous permettre de monter en puissance. Nous avons une équipe qui va avoir besoin un peu de temps pour montrer la plénitude de ses moyens, cette poule-là je pense qu’elle nous permettra vraiment de nous améliorer à chaque sortie et c’est ce qu’on compte faire.

Évaluation

Je ne suis pas capable d’évaluer ce qui a manqué lors de la dernière compétition. Moi, je suis connecté au moment présent avec ce groupe. Vous êtes dans le sport de haut niveau, il y a deux chemins, à mon sens, soit la loi du plus fort, soit la coopération et cette équipe à décider de coopérer et collaborer. Je m’inscris complètement dans ses valeurs. J’ai la sensation avec beaucoup d’échanges avec une volonté de multiplier nos compétences au service de l’intérêt général c’est ce chemin qu’on a choisi pour aller vers la performance.

Les deux renforts

Ma femme est sénégalaise, je viens tous les étés au Sénégal. J’ai eu la volonté de venir superviser les finales de coupes et de championnats. Ce que j’ai fait l’été dernier j’ai été très impressionné par ses deux joueuses la. J’ai voulu leur faire venir en France pour les deux stages mais elles ont eu un problème de visa. Mais ce sont des filles que je suive. Je suis vraiment très heureux de pouvoir les intégrer dans notre collectif. Actuellement Aïssatou Mané a un problème au niveau de son genou. Voilà c’est le sport malheureusement elle ne peut pas s’entraîner mais je suis très heureux de l’intégration de Fama qui démontre beaucoup de compétences. On va avoir besoin de tout le monde et elles ont complètement mérité par leur niveau d’intégrer cet effectif à mon sens.

La CAN à domicile

Quand on joue une compétition à la maison on subit nécessairement une pression importante mais je suis concentré sur les côtés positifs. C’est ma façon de voir le monde donc indiscutablement c’est un atout pour moi. On ne va pas attendre que le peuple Sénégalais nous soutienne c’est à nous de leur montrer les choses et je suis convaincu qu’elles vont le démontrer sortie après sortie. Ce qui va nous permettre d’attirer le peuple sénégalais de nous sentir soutenir avec un engouement, oui, on se sent porter les ailes et là, je ne veux plus qu’on se fixe de limite.

Difficultés

C’est vrai qu’on a vécu une année assez complexe dans nos derniers regroupements on s’est retrouvé notamment à un stade au mois de mars avec seulement 10 joueuses on a vécu pas mal de difficultés pour arriver ici. Mais à chaque fois qu’on est tombé on s’est relevé et on a donné envie à certaines joueuses de nous rejoindre. Aujourd’hui on a réussi à densifier l’effectif avec les joueuses avec Claudine Mendy.

wiwsport.com