Un gros choc en huitièmes de finale de Ligue des Champions ? Malgré avoir terminé premier de son groupe, le Bayern Munich pourrait tomber sur un gros morceau lors du tirage au sort prévu lundi 7 novembre. Le club bavarois pourrait même affronter Liverpool. Les Reds ont fini 2es de leur poule.

Ancien joueur du club anglais mais parti rejoindre le Bayern Munich l’été dernier, Sadio Mané a été interrogé sur de possibles retrouvailles avec la formation de Jürgen Klopp. « Un tirage, c’est un tirage. Nous verront lundi. Mais bien sûr, ce serait un match très spécial pour moi », a déclaré l’attaquant sénégalais.

Sadio Mané on a possible match against Liverpool in the next round: „Draw is draw, we will see on Monday. But of course it would be a very special game for me.“#mane #FCBINT

