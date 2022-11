C’est l’un des secteurs de jeu où Aliou Cissé a toujours eu des équations à résoudre. Si les titularisations ont été résolues jusqu’à la dernière CAN, les doublures ont souvent causé problème pour le coach des Lions. A la veille de cette Coupe du monde où les Champions d’Afrique seront plus qu’attendus, les latéraux ne manquent pas, mais l’équivoque est toujours quant à ceux qui seront du voyage.

Youssouf Sabaly

Aux yeux des observateurs, Youssouf Sabaly est le premier sur la liste des latéraux de l’Equipe Nationale du Sénégal. Grand absent de la dernière Coupe d’Afrique des Nations à cause d’une blessure, le joueur du Real Bétis devrait prendre part à sa deuxième Coupe du monde sous les couleurs de la sélection. La voix semble ouverte pour Sabaly avec le forfait du titulaire à ce poste lors des derniers mois, à savoir Bouna Sarr. Il avait signé son retour lors des barrages du mondial en mars dernier.

Fodé Ballo Touré

L’ancien monégasque est appelé pour la première fois en sélection en mars 2021 mais n’a pas pu devancer Saliou Ciss au poste d’arrière gauche. Toutefois, le défenseur du Milan AC n’a jamais manqué la confiance du coach Cissé. D’ailleurs, Ballo a été constamment appelé, malgré son faible temps de jeu avec les Rossoneri. Avec le flou qui tourne autour de la participation de Saliou Ciss au Mondial, il est le favori pour être titulaire sur le côté gauche de la défense des Lions. Son retour en force dans les plans de Pioli est peut-être arrivé au bon moment.

Noah Fadiga

Le Belgo-sénégalais est le chouchou des Sénégalais avant même de rejoindre le Stade de Brest où il est plus suivi que lorsqu’il était à Heracles Almelo (aux Pays-Bas). Appelé pour la première fois en septembre dernier, le Fils de Khalilou Fadiga a failli à sa première sélection pour cause de blessure pour la grande déception de ses fans sénégalais. Binational jusqu’à ce jour, l’ancien de Bruges pourrait revenir pour son premier avec les Lions. Pour son début de saison avec les Rouge et Blanc, le latéral droit polyvalent pouvant jouer comme piston droit retrouve ses marques d’où le clin de Cissé.

Ismael Jakobs

S’il y a bien un joueur qui a saisi sa chance tout de suite, c’est bien Ismael Jakobs. Sélectionné pour la première fois en septembre dernier, le binational passé par les petites catégories allemandes a été décisif lors de la rencontre face à l’Iran soldé par un nul (1-1). Souvent titulaire avec l’AS Monaco, Jakobs est aujourd’hui le véritable concurrent de Ballo Touré au poste d’arrière gauche avec la situation qui y prévaut. Différent dans son profil du fait de son apport offensif, le néo-international sénégalais peut bel et bien faire part des 26 Lions qui iront au Qatar.

Lamine Gassama

Actuel pensionnaire du Stade Lausanne Ouchy, Lamine Gassama n’est plus revenu en sélection depuis juin 2021 lors des matchs amicaux face au Cap-Vert et la Zambie. Avec 49 sélections à son actif, l’international sénégalais a connu le sort de Saliou Ciss juste après cette dernière convocation en EN. De retour sur les prés depuis le début de l’année 2022 avec Sabadell (Espagne), Lamine Gassama qui avait comblé l’absence de Sabaly à la CAN 2019 est un joueur connu d’Aliou Cissé. Son retour en compétition en D2 suisse (11 apparitions cette saison) pourrait lui offrir des chances de prendre part à la Coupe du monde puisqu’il bénéficie de la confiance du coach et de l’expérience de la compétition avec les Lions.

Saliou Ciss

Evoquer son nom pourrait nourrir des regrets chez certains sénégalais qui l’avaient adulé lors ces douze derniers mois. Auteur d’une belle campagne de Coupe d’Afrique des Nations d’où sa distinction de meilleur latéral gauche de la compétition, Saliou Ciss pourrait le grand absent dans le groupe des Lions qui prendront part au Mondial dans moins d’un mois. Alors que son contrat avec l’AS Nancy avait pris fin en juin dernier, le défenseur sénégalais n’a pas réussi à trouver un club lors du dernier mercato. Sa participation à la Coupe du monde en devient compromise. A ce jour, les débats sont tranchés chez les supporters sénégalais à la question de savoir si Cissé doit compter sur lui ou pas.

Ce groupe de latéraux est loin de faire le tour des joueurs sénégalais disponibles à ce poste. Toutefois, force est de reconnaître que selon les dernières convocations du sélectionneur national, cette short-list illustre les potentiels candidats au poste de latéral pour le mondial au Qatar.

