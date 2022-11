Les joueuses de Diisoo Aïssatou Mané et Fama Sall sont appelées pour renforcer l’équipe nationale féminine qui a entamé, hier mercredi, à Dakar Arena de Diamniadio, son dernier stage de préparation pour la 25ème CAN seniors dames prévue du 9 au 19 novembre au Sénégal.

Pour avoir un groupe de qualité afin de bien aborder la 25ème édition de la CAN de Hand-ball, les 17 « Lionnes », retenues lors du dernier stage, ont été rejointes par deux joueuses locales, informe le journal Stades

. Il s’agit des deux pensionnaires de Diisoo de Guédiawaye : la talentueuse arrière gauche Aissatou Mané et la gardienne de but Fama Sall. Les « Lionnes » vont effectuer deux séances d’entraînement ce jeudi. Le Sénégal fera son entrée en lice dans la CAN le mercredi 9 novembre contre Madagascar dans la poule C. Les « Lionnes » affronteront ensuite la Côte d’Ivoire (11 novembre), avant d’en découdre avec le Cameroun (14 novembre).

La liste des Lionnes

Gardiennes (2): Justicia Toubissa (Fleury Loiret, France), Fily Ndiaye (Chambray Touraine, France), Fama Sall (Diisoo, Sénégal)

Arrières, Demi-Centres (8): Claudine Mendy (Bourg-de Péage, France), Doungou Camara (Stella Sports, France), Fanta Keita (La Rochelle, France), Amina Sakharé Fleury Loiret, France), Britney Cots (Stjarnan, Islande), Coura Camara (Rennes, France), Sophie Kébé (Palente, France), Khoudiedji Ba (Villemomble, France), Aïssatou Mané (Diisoo, Sénégal)

Ailières gauche (3): Diènaba Sy (Nice, France), Aïssatou Dabo (Bron, France), Mariame Ba (Octe-ville Sur Mer, France).

Pivots (2) Hawa Ndiaye (Toulon, France), Marie Fall (Nice, France)

