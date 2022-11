À quelques jours de la confrontation entre siteu de Lansar et Papa Sow des Par celles prévue ce dimanche 6 novembre 2022 à l’Arène nationale, les organisateurs comptent bien réussir ce premier grand événement de la saison en lutte avec frappe.

C’est ainsi que le staff de Jambaar Production avec à leur tête Mansour Bâ et toute son équipe, le CNG du président Bira Sène, les présidents des supporters de Siteu et de Papa Sow, la Police et la Gendarmerie vont s’asseoir autour d’une table ce mercredi 2 novembre dans les locaux du CNG sise à l’Arène nationale à partir de 11 heures pour discuter de l’organisation de ce combat qui tient en haleine le monde de la lutte.

Les organisateurs qui comptent réussir cette journée veulent mette le paquet sur le plan de la sécurité, avant, pendant après le combat.