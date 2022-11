L’affaire Bamba Dieng était l’un des feuilletons les plus bouillants du dernier mercato. Passé tout proche d’un transfert à l’OGC Nice après avoir été clairement poussé vers la sortie, le joueur sénégalais est finalement resté à Marseille. Le journaliste Daniel Riolo est revenu sur le dossier du Lion en faisant de nouvelles révélations.

À en croire Daniel Riolo, des grandes manœuvres ont été mises en place par la direction de l’Olympique de Marseille, dirigée par Pablo Longoria, pour vendre l’attaquant sénégalais Bamba Dieng cet été. « Si vous voulez l’histoire de Bamba Dieng, elle est un peu tordue. Bamba Dieng, c’est un peu ce qu’il s’est passé avec Kamara. Le club lui a demandé de changer d’agent, il n’a pas voulu, c’est un peu pour ça qu’on l’a mis au placard », confie le journaliste français à l’occasion du debrief de l’élimination de l’OM en Ligue des Champions face à Tottenham mardi.

L’idée de départ qui expliquerait le mercato agité de l’international sénégalais était selon les informations de Marwan Belkacem de séparer Bamba Dieng de son agent. Et que le président du club phocéen était au cœur de cette mission. « Pablo Longoria aurait décidé de profiter du manque d’expérience de l’agent de Bamba Dieng pour lui faire perdre son mandat de représentation. Le but était de placer le joueur sénégalais auprès de ses amis du milieu et ainsi le faire partir en Angleterre. »

Bamba Dieng qui avait trouvé un accord avec l’OGC Nice pour un transfert à 12M€, a finalement vu son déplacement vers la Côte d’Azur capoté après avoir raté sa visite médicale. Laissé au placard un moment, le champion d’Afrique commence à peine à retrouver du temps de jeu, il a d’ailleurs marqué son premier but de la saison, le week-end dernier, lors de sa première titularisation.

