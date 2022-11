Dominateur du début à la fin du match avec Abdou Diallo sur le terrain pour les 15 dernières minutes, le RB Leipzig a explosé le Shakhtar Donetsk avec une victoire de 4 à 0. Les Allemands rejoignent les 8es de finale de C1.

On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, et les joueurs du RB Leipzig ont bien compris cela. Fessé à la Red Bull Arena par son adversaire du jour (1-4) lors de la première journée de la phase de groupes, le club allemand a pris sa revanche d’une manière beaucoup plus écrasante. En effet, il s’est imposé face au Shakhtar Donetsk sur la marque de 4 à 0 à la Pepsi Arena, à Varsovie.

Sans Abdou Diallo au coup d’envoi, Leipzig a entamé sa rencontre sur les chapeaux de roue. Après seulement 10 minutes de jeu, l’insaisissable attaquant international français Christopher Nkunku est venu ouvrir le score. Dominateurs, les Allemands réussissaient tranquillement à garder cette avance jusqu’à la pause. Puis en début de seconde période, ils doublent la mise sur une réalisation d’André Silva (50e).

Un but qui mettait fin aux espoirs d’une équipe ukrainienne qui devait s’imposer pour se qualifier. Inspirée et appliquée, la formation de Marco Rose enfler la marque grâce à Dominik Szoboszlai (60e) et Dani Olmo (68e). Ainsi, Abdou Diallo et ses partenaires signent un 4e succès de rang en Ligue des Champions, terminent 2e du Groupe F à un point du Real Madrid et assurent leur qualification en 8es de finale.

4⃣:0⃣ Unser 4. #ChampionsLeague-Sieg in Folge sichert uns das Achtelfinale in der Königsklasse! Ganz starker Auftritt, Jungs 👏#DONRBL #UCL pic.twitter.com/czkhVsdywz — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 2, 2022

