Après un premier Face à Face à haute tension, les amateurs de lutte appréhendaient la deuxième session qui s’est tenue hier soir à la 2STV. Et cette fois ci l’ambiance était positive entre les fils de Guédiawaye et de Pikine.

Boy Niang 2 : « Je lui propose un combat de 25 mns »

Après avoir promis un combat d’une minute, Boy Niang 2 demande cette fois-ci à ce que le combat soit intense sur 20 à 25 mns : « Si Balla est prêt, je lui propose qu’on lutte pendant 20 à 25 mns. Pour régaler les amateurs. Et aussi pour que je lui montre que j’ai plus de condition physique. Tous les adversaires qu’il a eu sont des vieux ou des lutteurs en fin de carrière. Cette fois il fait face à un jeune et qu’il se prépare à une défaite ».

Balla Gaye 2 : « Boy Niang est le n°1 de mon Fans Club ! »

Balla Gaye de son côté s’est investi sur ce Face à Face pour faire descendre la pression. Le lutteur de Guédiawaye s’est même montré très taquin, observe wiwsport.com : « Boy Niang 2 est fan de moi. Tous les jeunes lutteurs ont Balla Gaye 2 comme référence et lui est le n°1 de mon Fans Club. C’est un bon lutteur et je veux vraiment que le jour-j nous produisions un grand combat pour faire plaisir aux amateurs »

Le rendez-vous est donc pris pour le 1er janvier 2023 à l’Arène Nationale dans un combat choc organisé par Gaston Productions.

