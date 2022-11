Le milieu de terrain sénégalais et son équipe vont vivre leur dernière expérience de la saison en C1 ce mardi soir.

Pour le match de beurre dans le Groupe C de Ligue des Champions, le Viktoria Plzeň accueille le FC Barcelone du côté de la Doosan Arena ce mardi soir (20h00 GMT). Les deux équipes sont éliminées et assurées de finir respectivement à la 4e et 3e place de la poule.

Néanmoins, les Tchèques voudront finir avec un bonne note, et pourquoi pas marquer au minimum un point dans cette phase de groupes. Pour y parvenir face à une équipe du Barça largement remaniée, Michal Bílek compte sur les services de Modou Ndiaye. Le milieu sénégalais est bien titulaire.

