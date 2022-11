Après la guerre contre les vendeurs des maillots de l’équipe nationale, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) lance la vente des maillots originaux de l’équipe nationale du Sénégal à son siège au prix de 45.000 F CFA l’unité a appris wiwsport.com.

La qualification du Sénégal pour la Coupe du monde Qatar 2022 présente une grosse opportunité commerciale pour le Sénégal et la FSF compte bien en profiter sur le volet merchandising. Les Fédéraux qui ont voulu avoir l’exclusivité de la vente des maillots avant de reculer face aux commerçants, se lancent dans la vente des maillots « originaux » de l’équipe nationale du Sénégal.

Pour rappel 34.000 maillots contrefaits avaient été saisis avant qu’une solution à l’amiable ne soit trouvée entre la FSF et les associations de commerçants.

45.000 F CFA (69 €) l’unité, c’est le prix fixé par la FSF pour qui veut acheter un maillot original domicile (blanc) ou extérieur (vert). L’annonce a été faite sur les comptes sur les réseaux sociaux de la FSF visités par wiwsport.com, et qui précise que la vente se fait au niveau du Siège de la FSF. Prix plus cher que les maillots non originaux qu’on peut retrouver sur le marché entre 6.000 et 15.000 F selon la qualité.

Reste à voir si les sénégalais seront plus sensibles au label qualité « Original » ou au prix.

wiwsport.com