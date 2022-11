La dernière apparition du portier sénégalais en Ligue des Champions remonte en avril 2022 face au Real Madrid.

Edouard Mendy va enchaîner avec Chelsea. Quatre jours après son premier match sous les ordres de Graham Potter, quand il remplaçait Kepa Arrizabalaga à la mi-temps, lors de la lourde défaite contre Brighton & Hove Albion en Premier League (1-4), le gardien international sénégalais connaîtra sa première titularisation avec le nouvel entraineur de Chelsea ce mercredi.

Et ce sera pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Alors que les Blues accueillent le Dinamo Zagreb pour le compte de la 6e et dernière journée de C1, le Champion d’Afrique sera titulaire puisque son homologue espagnol, Kepa, est forfait. Mendy n’a plus joué en Coupe d’Europe depuis le 12 avril 2022, en quart de finale retour contre le Real Madrid.

En conférence de presse ce mardi, Potter a particulièrement salué l’attitude de son gardien sénégalais au cours des dernières semaines. « Il a été formidable, un professionnel de haut niveau, très favorable et s’est blessé à notre arrivée. Il sait qu’il faut parfois être patient, travailler dur et soutenir l’équipe et Kepa. Il s’est assuré qu’il était prêt. Maintenant, il a l’opportunité. Il est prêt. »

