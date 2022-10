À en croire le journaliste Ed Aarons du Guardian, Aston Villa et son nouvel entraîneur Unai Emery garderont un œil attentif sur les performances d’Ismaila Sarr lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il affirme également que Lion a des qualités nécessaires pour jouer dans les clubs les plus huppés.

Alors qu’il devait rejoindre l’été dernier Aston Villa après avoir passé sa visite médicale avec succès , l’international sénégalais a vu son transfert capoter en raison des problèmes qui sont apparus lorsque les deux parties ont commencé à discuter des détails de l’accord. Mais le club de Birmingham n’a pas dit son dernier mot. Selon, le journaliste anglais sur GiveMeSport, les Villains regarderont avec attention le natif de Saint-Louis à la prochaine Coupe du Monde dont prendra part le Sénégal. « Aston Villa va certainement le suivre pendant le mondial au Qatar. »

Ed Aarons en a profité pour faire la revue sur la situation de l’attaquant Sénégalais sur le marché des transferts. « Je sais que Crystal Palace s’intéresse beaucoup à lui, et évidemment, Man United a essayé il y a quelques années de le récupérer sous forme de prêt. Donc, je ne serais pas surpris s’il est dans le viseur d’autres clubs, des clubs plus grands aussi, éventuellement si son prix baisse », a-t-il déclaré. « Mais peut-être que ce sera d’abord un transfert dans un petit club de Premier League, puis dans un plus grand club, mais je pense honnêtement qu’il est assez bon pour jouer dans les grands clubs », ajoute-t-il

Toujours sous les couleurs de Watford malgré les nombreuses convoitises, Ismaila Sarr n’a pas laissé de place au doute malgré son transfert raté. En ce début de saison, il est déjà auteur de 5 buts et trois passes décisives avec Watford en 12 matchs de championnat.

wiwsport.com