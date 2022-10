Sur ses 7 derniers matchs disputés en tant qu’ailier gauche, Sadio Mané a été décisif huit fois, soit 2 buts et 2 passes décisives en Bundesliga et 3 réalisations et une passe décisive en Ligue des Champions. Ce qui semble prouver que la star sénégalaise apporte beaucoup plus sur le côté, son poste de prédilection.

« Le rendement des deux dernières semaines a été bon grâce à sa position. Il joue plus sur l’aile où il jouait à Liverpool. Il a bien joué aujourd’hui (hier samedi en Championnat) comme il l’a fait à Barcelone. Et j’espère qu’il continuera comme ça », a d’ailleurs confirmé son entraîneur Julian Nagelsmann, dans des propos relayés par Bayern et Germany.

L’actuel meilleur buteur du Bayern Munich toutes compétitions confondues avec 11 réalisations et 3 passes décisives, Sadio Mané qui jouait en début de saison dans l’axe, est bien parti pour évoluer désormais comme ailier droit.

Nagelsmann on Mané: "I'm happy with Sadio Mané's performance. The development of the past two weeks was good because of his position. He plays more on the wing where he played at Liverpool before. He did well today, like he did in Barcelona and hopefully will continue this way" pic.twitter.com/8SBdHd79xg

