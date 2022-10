Les rencontres qualificatives pour la Coupe d’Afrique des Nations U23 vont se disputer en mars 2023 avec quelques belles affiches dont Sénégal – Mali.

Pour être au rendez vous de la CAN U23 prévue au mois de juin 2023 au Maroc, les nations actuellement en lice devront franchir un dernier obstacle pour atteindre la phase finale de la compétition au royaume chérifien. Il s’agit ainsi pour les équipes de remporter la double confrontation du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN qui se joueront en Mars 2023.

Tombeur du Burkina Faso, les Lionceaux du Sénégal vont disputer leur ticket de qualification contre les Aiglons du Mali pour espérer aller au Maroc et décrocher une qualification aux Jeux olympiques Paris 2024. Outre ce derby Ouest Africain très attendu, il y’a d’autres rencontres alléchantes comme Nigéria – Guinée, RD Congo – Ghana, Gabon – Cameroun , Afrique du Sud- Congo, Niger – Soudan et la Zambie contre le tenant du titre l’Egypte.

