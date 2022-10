Le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score pour son équipe contre Kayserispor ce dimanche.

Déjà le troisième but de la saison pour Pape Alioune Ndiaye. À l’instar de son équipe, le milieu de terrain sénégalais (32 ans, 32 sélections, 2 buts) réalise une superbe entame de saison dans le Championnat de Turquie. Titulaire contre Kayserispor ce dimanche, PAN a ouvert le score après 13 minutes de jeu.

L’ancien joueur de Galatasaray est au début et à la conclusion de l’action. Sur une récupération, il décale Younès Belhanda au côté gauche. Le Marocain remet intelligemment dans la boute et trouve Badou Ndiaye qui enchaîne avec une lourde frappe et ne laisse aucune chance à Bilal Bayazit, le portier adverse.

⚽️GOL: 12' Badou Ndiaye Kayserispor 0-1 Adana Demirspor Canlı yayın ve anlık goller için takip: @GoltubeTv pic.twitter.com/0OXssKIAFL — Goltube – Goller (@ceptegol2) October 30, 2022

