L’actuel meilleur buteur du club bavarois, 11 buts toutes compétitions confondues, a réagi sur sa performance d’hier. Selon lui, il lui reste encore du travail à faire pour être plus offensif.

« Je suis là pour l’équipe, j’essaie de marquer des buts, de fournir des passes décisives et de gagner des matchs pour l’équipe. Mais je peux toujours m’améliorer dans tout. Je peux montrer de plus en plus. Je suis quelqu’un qui veut apprendre tous les jours. Je pense que je peux encore beaucoup progresser – offensivement, défensivement » a déclaré l’attaquant.

Sadio Mané: "I'm here for the team, trying to score goals, provide assists and win games for the team. But I can always get better in everything. I can show more and more" [@kicker] pic.twitter.com/LFri1JC1Q6

