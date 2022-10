S’il marque beaucoup ces dernières semaines, Sadio Mané participe aussi énormément dans le jeu du Bayern Munich. Et cela s’est encore vu ce samedi après-midi lors de la réception de Mayence. Le Sénégalais a délivré sa deuxième passe décisive sous les couleurs du Bayern Munich, permettant à Serge Gnabry de scorer.

Gnabry is already cooking for Bayern 👨‍🍳 pic.twitter.com/OgNPrK68Ks

— ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2022