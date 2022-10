Pour le compte de la 12e journée de Premier League 2 / D1, Tottenham croise le fer avec Manchester United ce samedi (11h00 GMT). Avant-derniers du classement, les poulains de Wayne Burnet doivent se redonner de l’air face au premier non relégable. Et ils pourront compter sur une grosse force pour cette rencontre.

En effet, Pape Matar Sarr sera bien de la partie. Cantonné au banc de remplaçant en équipe première sous les ordres d’Antonio Conte, le milieu de terrain sénégalais de 20 ans fera donc ses débuts avec l’équipe réserve. En espérant qu’il étale tout son talent afin d’avoir du temps de jeu chez les professionnels.

Our line-up to take on @ManUtd U21s this afternoon.

🏟 The Lamex Stadium

⏱ 12pm

🏆 #PL2 pic.twitter.com/9jIsCMh21B

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 29, 2022