Ibrahima Diallo est de nouveau titulaire. Après sa belle prestation contre Arsenal (1-1), le franco sénégalais démarrera la rencontre pour le compte de la 14e journée de la Premier League face à Crystal Palace. Il est placé au milieu de terrain dans un système 4-4-2 mis en place par Ralph Hasenhuttl. C’est la huitième titularisation du natif de Tours de la saison en championnat.

