Auteur d’une performance sensationnelle, Cádiz a battu l’Atlético Madrid ce samedi (3-2). Titulaire, Mamadou Mbaye a été remplacé pour blessure.

Contre une équipe qui n’a pas semblé diriger son élimination prématurée en Ligue des Champions, Cádiz avait évidemment un gros à jouer. Et les joueurs de Sergio Gónzalez n’ont pas manqué celui-là. Avec leur défenseur Mamadou Mbaye qui, titulaire, a malheureusement cédé sa place dans la demi-heure de jeu pour blessure après avoir sorti Morata sur blessure (10e), le club andalou s’impose (3-2).

L’Atlético s’est fait surprendre dès la toute première minute de jeu sur une réalisation du Congolais Theo Bongonda. Mais la fin de match sera beaucoup plus intense que les 80 premières minutes. En effet, alors que Cádiz a doublé la mise par l’intermédiaire d’Alex Fernandez (81e), les joueurs de Diego Simeone revenaient de nul part dans la rencontre en marquant deux buts coup sur coup.

Mais les Andalous y ont cru jusqu’au bout et vont remporter la partie au bout de la 100e minute. C’est Ruben Sobrino qui a libéré le peuple jaune et bleu, faisant gronder l’Estadio Nuevo Mirandilla. Au classement après cet énorme résultat, Cádiz reste dans la zone rouge, à la 18ème position et revient provisoirement sur Getafe, premier non relégable, en ayant le même nombre de points.

wiwsport.com