La sélection sénégalaise des moins de 23 ans reçoit son homologue du Burkina Faso, ce samedi soir à 19h00, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Auteurs d’un bon 0-0 à l’aller, les hommes de Demba Mbaye devront éviter d’encaisser le premier but pour garder l’espoir d’atteindre la dernière ligne droite des éliminatoires pour la CAN de cette catégorie.

C’est le match piège par excellence. Et à coup sûr une porte d’entrée vers le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans. Pour la première fois, les Lions Olympiques du Sénégal reçoivent au stade Abdoulaye Wade, le Burkina Faso au second tour retour, après avoir ramené un match nul (0-0) de Cotonou. Exemptés du premier tour, les joueurs sénégalais devront jouer crânement leur chance devant leur public. La CAN Maroc 2023 aussi qualificative pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024 est un objectif clairement fixé par la FSF.

«Nous souhaitons accompagner cette génération avec le coach Demba Mbaye et l’ensemble de la direction technique pour en faire la génération après coupe du monde 2022. Je pense que nous avons eu un cycle important avec cette génération qui nous a valu le premier titre continental sénégalais et deux Coupes du Monde d’affilée », a fait savoir le patron du sport sénégalais, Me Augustin Senghor lors de sa visite effectuée au centre de Guereo pour galvaniser les Lions. Une victoire serait synonyme de qualification.

En face, le Burkina Faso, tombeur de la Gambie (1-0; 2-1), dont son sélectionneur croit toujours aux chances de son équipe « Je pense qu’en remettant ce schéma au match retour nous allons avoir le gain du match et nous qualifier pour la suite» , va devoir se montrer plus convaincant pour continuer à espérer participer à la CAN U23.

Tous derrière les Lionceaux !

⚽ Matchday – Eliminatoires CAN U23 (retour)

🇸🇳🇧🇫 Sénégal vs Burkina

🗓️ Ce samedi 29 octobre

🕖 19:00 GMT

🏟️ Stade Abdoualye Wade

🗓️ Ce samedi 29 octobre

🕖 19:00 GMT

🏟️ Stade Abdoualye Wade

