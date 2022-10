Mené par un excellent Iliman Ndiaye, Sheffield United déroule à la pause dans son match contre West Brom (2-0).

Sans victoire sur ses six derniers matchs de Championnat, Sheffield United est en train de se relancer d’une belle manière. Alors qu’ils se sont rendus sur la pelouse de West Bromwich Albion ce samedi à l’occasion de la 18e journée de Championship, les Blades au score 2 à 0 à la fin des 45 premières minutes.

Une prestation acquise grâce notamment à l’excellente forme d’Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais de 22 ans a d’abord ouvert le score du match dès la 11e minute, pour son septième but de la saison en Championnat, avant d’effectuer un excellent travail pour Oliver McBurnie sur le second but de United (22e).

wiwsport.com