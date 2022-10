Ce samedi, Zulte Waregem accueille le Standard Liège, dans le cadre de la 15ème journée de Pro League. Une rencontre forcément particulière pour Mbaye Lèye.

C’est l’heure des retrouvailles pour Mbaye Lèye. Un peu plus d’un an après son éviction sur le banc du Standard Liège, l’actuel entraîneur de Zulte Waregem va affronter son ancienne équipe, à l’occasion de la 15e journée du Championnat de Belgique samedi (14h00 GMT). Présent en conférence de presse ce vendredi, celui qui a également été joueur de des deux équipes raconte comment il compte vivre ce moment.

« Je suis aussi professionnel que possible. Les matches contre un ancien club font partie du jeu. Bien sûr, je vis toujours à Liège, mais ce sont trois points à gagner comme chaque semaine. Je veux toujours gagner. Quand on est huitième, on peut donner un cachet supplémentaire à un tel match, mais dans notre situation seul le résultat compte », a indiqué le technicien sénégalais de 39 ans, dans des propos rapportés par Le Soir.

Sur le plan comptable, la formation de Mbaye Lèye ne réalise pas le meilleur début de saison de l’histoire, bien au contraire. Au moment de recevoir des Rouches actuels 6e du classement, le Essevee occupe de son côté la dernière place. Mais une victoire à l’Elindus Arena permettrait à Zulte Waregem de refaire provisoirement son retard puisqu’il remonterait à la 14e position de la Jupiler Pro League belge.

wiwsport.com