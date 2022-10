Gaston Productions a annoncé que le deuxième face à face entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 se tiendra le 1 er novembre.

Prévu pour le 1er janvier 2023, le combat de l’année entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 aura fait couler beaucoup d’encre à l’issue du premier faca à face chaud entre les deux lutteurs. Comme pour mettre de l’huile sur le feu dans le derby entre Pikine et Guédiawaye, Gaston Productions a annoncé qu’un second face à face aura lieu entre Balla Gaye et Boy Niang ce mardi 01 novembre dans les locaux de la 2stv.

