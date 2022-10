Après avoir enregistré un match nul et vierge (0-0) à l’aller à domicile face aux Lions Olympiques, le Burkina Faso se déplacera à Dakar pour la phase retour des éliminatoires pour la Can des moins de 23 ans. Une tâche qui s’annonce difficile face aux joueurs de Demba Mbaye en ballottage favorable mais le sélectionneur Burkinabé Brama Traoré se veut optimiste.

Samedi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, se jouera le match retour entre le Sénégal et le Burkina Faso comptant pour le second tour des éliminatoires CAN 2023. Malgré le résultat du match nul (0-0) et quelques lacunes décelées, Brama Traoré, le patron de la formation Burkinabé croit toujours aux chances de son équipe.

«Il ne faut pas voir seulement le nul. Il faut voir le contenu surtout en deuxième mi-temps. Parce que je pense que les enfants ont tout donné en seconde période. Ils se sont créés d’innombrables occasions. Même s’ils n’ont pas pu marquer », a-t-il déclaré à la fin du match aller. Projetant à la rencontre de demain, Brama Traoré affirme « qu’en remettant le schéma au match retour nous allons avoir le gain du match et nous qualifier pour la suite ».