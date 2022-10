Le Sénégal a été représenté, du 26 septembre au 2 octobre en Italie, pour la première fois aux Championnats du monde de sauvetage sportif par les nageurs Ousseynou Guèye et Arame Guèye de Ngor.

La Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS) vient de participer pour la première fois aux Championnats du monde de sauvetage sportif qui se sont déroulés à Riccione, en Italie. Au total, 51 pays, dont 11 africains, ont participé à ces joutes.

Le Sénégal considéré par l’International Life Saving (ILS) comme un pays en développement du sauvetage sportif, était engagé dans les Championnats du monde Open avec deux athlètes : Ousseynou Guèye et Arame Guèye de Ngor.

Ces derniers, à l’issue des épreuves, se sont «bien comportés» pour leur baptême du feu Ousseynou Guèye a participé à deux épreuves aquatiques et une épreuve de course sur la plage.

S’il a été éliminé au 2eme tour sur le Beach Flags (course des bâtons), le Ngorois s’est classé 14ème sur 16 en série Board race (course de planche) et 13ème sur 16 en série Surf race (natation).

Arame Guèye de son côté a participé a une épreuve aquatique et une épreuve de course sur la plage. Sur le Beach Flags, elle a été sortie au 4ème tour, tandis qu’au Board race, la Ngoroise a terminé à la 15ème place sur 16 en série.

«Cette participation confirme le potentiel du Sénégal en sauvetage sportif en mer et augure de belles perspectives», souligne dans un communiqué la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS).

Les deux nageurs sénégalais étaient encadrés par El Hadji Ndiawar Diallo, président de la Commission Sauvetage aquatique de la FSNS et membre du Comité directeur d’ILS Afrique.

Avec Stades