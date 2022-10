Dans un entretien avec la BBC Afrique, le portier des Lions a évoqué la prochaine participation du Sénégal à la Coupe du Monde.

Auteur d’une très bonne première partie de saison avec Queens Park Rangers, actuel deuxième de Championship (D2 d’Angleterre), Seny Timothy Dieng s’apprête à disputer son second tournoi majeur avec l’Equipe Nationale du Sénégal, la Coupe du Monde. En attendant le début de cette compétition, pour les Lions notamment (21 novembre), le portier de QPR s’est confié dans un entretien accordé à la BBC Sport Afrique. Il y évoque notamment son intégration dans la sélection avec laquelle il compte quatre capes.

« Nous avons une super équipe avec des gars super et c’est comme une famille ; non, pas comme une famille, c’est une famille. Les personnes ont été très accueillantes et il a été très, très facile de s’installer », a déclaré le Champion d’Afrique de 27 ans qui évoque les chances du Sénégal au Qatar. « Chaque match est difficile, peu importe l’adversaire, mais je pense qu’avec l’équipe que nous avons, nous devons vraiment nous concentrer sur nous et croire en nous, comme nous le faisons, et sortir en sachant que nous pouvons gagner chaque match. »

De plus, le natif de Zürich a été interrogé sur sa relation avec Edouard Mendy qui connaît actuellement des difficultés dans son club de Chelsea et qui pourrait voir sa place de titulaire en Equipe Nationale être prise par l’ancien joueur de Grasshopper qui a tant bien que mal assuré dans les camps lorsqu’il a été appelé par Aliou Cissé à suppléer. « Nous parlons de temps en temps. Nous avons une excellente relation et nous sommes dans la même ville, donc nous nous rencontrons », a expliqué Seny Dieng.

wiwsport.com