Le Sénégal va disputer ce vendredi 28 octobre sa 9ème finale dans cette compétition continentale dont la 7ème consécutive. Les Lions vont affronter l’Egypte avec un effectif qui risque de compter des absents.

On vous l’annonçait hier avant le coup d’envoi de la demi-finale opposant le Sénégal au Mozambique (3-2), Mandione Diagne meilleur buteur des Lions n’a pas pris part à la rencontre. Il ne jouera pas la finale aussi a appris wiwsport. Auteur de 9 buts, il est blessé, une déchirure qu’il a eu lors de la séance d’entraînement, mardi passé. Et sera absent pour le reste de la compétition qui prend fin demain. Mais, ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle dans la tanière.

Le gardien et capitaine de la tanière Al Seyni Ndiaye est aussi blessé. Il a reçu un coup au pied hier lors de la qualification en finale. Le portier a difficilement terminé la rencontre. Et n’a pas pris part à la séance d’entraînement du jour pour affûter les armes face aux Pharaons qui seront revanchards ce vendredi à 13h30. « Il reçoit des soins actuellement et on espère le retrouver demain. Mais pour le moment, sa participation est incertaine » a répondu notre source. On en saura plus dans les prochaines heures.

