Présent dimanche dernier à l’Arène nationale, Lac 2 a été interrogé sur son probable combat contre Reug Reug. Un duel qui intéresserait Gaston Productions. Mais pour le Puncheur du Walo, le fils de Gaston Mbengue «n’ose pas lui proposer Reug Reug, nous apprend Sunu Lamb.

Depuis quelques temps, il susurre que Lac 2 a pris une avance sur cachet pour en découdre avec Reug Reug. Et pourtant ce dernier a un combat ultra important le 5 mars 2023 contre Sa Thiès. Pour en avoir le cœur net, nos confréres de Sunu Lamb ont abordé Lac 2 pour apporter des éclaircissements sur son combat contre Reug Reug.

Sans tarder, Lac 2 de cracher sur ces rumeurs : «Mais Reug Reug a un com bat contre mon frère Sa Thiès à ce que je sache. Makane Mbengue n’ose pas me proposer Reug Reug». Le Puncheur du Walo de couper court à ces rumeurs et de foncer tout droit vers le tchi moukaye de son poulain Niang bou Ndaw.

Voilà qui est bien clair. Lac 2 ne veut pas d’un combat contre la Foudre de Thiaroye, Reug Reug. Jusqu’à quand ? L’avenir nous édifiera.

Wiwsport