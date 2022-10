Dès son retour à Dakar, après un plus ou moins long séjour dans les îles, Reug Reug s’est rendu au domicile de Gaston Mbengue, samedi dernier. Interrogé par un reporter sur place, le dernier tombeur de Gouye-gui et prochain adversaire de Sa Thiès a répondu que c’était dans le cadre du contrat qu’il a signé avec le promoteur.

Mais non sans préciser qu’une belle surprise l’y attendait. Et ce serait une proposition de combat contre Lac 2.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Domou Thiaroye s’est montré très diplomate en invitant Lac 2 à accepter d’en découdre avec lui. Mais, en poussant la réflexion et en demandant ici et là, l’on nous a dit que la proposition pourrait être plus alléchante pour le Génie de Thiaroye. « Reug Reug était allé négocier deux contrats à la fois. Un pour affronter Lac 2 et un autre pour un combat contre Franc. Mais rien n’est encore retenu », nous souffle une source proche de l’un ou l’autre camp.

Quoi qu’il en soit, Reug Reug pourrait frapper un grand coup en signant deux contrats avec Gaston, voire plus. Pourvu qu’il soit juste dans les choix des adversaires. Cela lui garantirait de lutter au moins une fois par saison dans un an ou deux.

Avec Les Arènes Tv