Jambaar Productions a animé son dernier événement avant le grand choc entre Papa Sow et Siteu avec un face à face chaud bouillant hier mardi à la 2STV.

Après leur premier combat qui n’a pas pu se tenir pour cause de violences dans l’arène, les deux lutteurs se sont à nouveau donnés rendez-vous pour un Face à Face et ce sera le 6 novembre prochain. Et les derniers mots des deux lutteurs annoncent un duel de feu entre le Tarkinda et le leader de Jambar Wrestling Académie.

Siteu Provocateur : “Ma la dakh beuré, sou ma la djapé…”

Challenger dans ce combat, Siteu a adopté une stratégie de provocation pour essayer de déstabiliser son adversaire. “A part l’expérience et la politesse, tu n’as rien de plus que moi. Je suis meilleur lutteur et le 6 novembre je vais te terrasser” a déclaré le poulain de Max Mbargane qui a lancé des piques tout au long du Face à Face à Papa Sow.

Papa Sow confiant : “Da mey gneuw sa kaw…”

Calme et retenu, Papa Sow l’a joué à l’expérience. L’ancien de l’écurie Fass n’a pas voulu rentrer dans le jeu de Siteu et est resté zen. “Je vais attaquer et je vais gagner. Il a dit qu’il peut me battre à chaque arrêt des Parcelles Assainies, mais moi je vais aller le chercher et le battre à chaque arrêt depuis Cambérène !”

Le gros moment de tension est arrivé lorsque la présence de Djily Seck au combat a été évoquée. Pour rappel c’est lui, batteur de Siteu, qui était impliqué dans la bagarre contre Papa Sow lors du premier combat annulé. Suspendu ensuite par le CNG, Djily Seck ne peut clairement pas être tambour-major de Siteu mais peut-il accompagner le lutteur tout de même ? Pour Papa Sow, c’est NON, mais pour Siteu rien ne peut empêcher la présence de Djily Seck qui selon lui doit même être au tambour.

Le ton est donné donc et rendez-vous le dimanche 6 novembre pour le premier grand choc de la nouvelle saison de lutte.