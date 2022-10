Julian Nagelsmann a bien aligné Sadio Mané ce soir au Camp Nou pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, le Bayern Munich ne va pas en victime expiatoire ce soir (19 H) au Camp Nou en marge de la cinquième et avant dernière journée de la Ligue des Champions. C’est pourquoi Julian Nagelsmann a aligné une grosse équipe pour faire face au FC Barcelone.

A l’exception de Manuel Neuer et de Leroy Sané, tous deux blessés, l’ex entraineur du RB Leipzig a aligné les cadors avec la titularisation de Kimmich, Goretzka, Gnabry , Davies et bien entendu Sadio Mané qui espère inscrire son premier but dans ce stade mythique.

