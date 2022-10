Parmi les cinq représentants du continent africain lors de la Coupe du Monde au Qatar, seuls le Sénégal et le Maroc peuvent sortir de leurs groupes. C’est du moins l’avis de Jay Jay Okocha l’ancien joueur des Supers Eagles.

Au micro de l’Infos-Sport, Jay Jay Okocha a évalué les chances des représentants du continent africain. La légende nigériane mise plus sur la sélection sénégalaise championne d’Afrique et celle du Maroc qu’aux autres équipes qui représenteront l’Afrique au prochain mondial 2022. Pour lui, les Lions Indomptables du Cameroun, la Tunisie et le Ghana présentent une forme inquiétante avant le démarrage du tournoi.

«Nous avons des espoirs au Sénégal et au Maroc, ils semblent les plus forts. La Tunisie, le Ghana et le Cameroun semblent être un tremplin pour d’autres équipes pour atteindre les phases éliminatoires. Avec leur forme actuelle, je crains qu’ils ne rentrent à la maison après trois matches. Espérons qu’ils me prouvent que j’ai tort», a-t-il déclaré, des propos relayés par Infos-Sport.

wiwsport.com