L’aventure de Ngalla Sylla et des Lions de l’Atlas s’arrête en demi-finale. L’Egypte a battu le Maroc (5-4) et se qualifie pour la première fois de son histoire en finale de la CAN.

On connaît désormais l’un des représentants de l’Afrique à la Coupe du Monde 2023. L’Egypte est la première nation africaine à se qualifier avec une demi-finale remportée cet après-midi face au Maroc. Le duel maghrébin a tenu ses promesses sur le sable du Vilanculos Beach. Pourtant tout semblait être à l’avantage du Maroc qui a mené la première période avec un doublé de Frindi (2-0).

Il a fallu attendre le deuxième tiers temps pour que l’Egypte puisse enfin faire trembler les filets marocains (13’). Les Pharaons porté par le numéro ont égalisé et renversé la tendance avec le double de Hassan (3-2). Sur un penalty obtenu au début de la 3e période, le Maroc égalise avec le triplé de Frindi (26’). Une minute après, il donne de grosses sueurs froides au staff égyptien avec un 4e but inscrit. Mais l’Egypte n’a pas encore dit son dernier mot comme sur l’action du numéro 3 (32’) qui s’est battu avec toutes ses forces pour inscrire le (4-4). Deux minutes plus tard, les Pharaons inscrivent l’ultime but de la partie pour éliminer le Maroc de la CAN 2022.

Qualifié pour la finale, l’Egypte attend le vainqueur de la demi-finale Sénégal v Mozmbique.

⏰ FULL-TIME! 🇲🇦 Morocco 4⃣ – 5⃣ Egypt 🇪🇬 Pharaohs win an intense clash against The Atlas Lions in our first semi-final! 🦁#BSAFCON2022 pic.twitter.com/hRfScgX1zD — #BSAFCON2022 (@CAF_Online) October 26, 2022



