Monté par le promoteur Ibrahima Diop depuis le mois d’août et régularisé au CNG en octobre, le duel Ama Baldé et Gris Bordeaux verra ses protagonistes se retrouver pour la première fois le mardi 8 novembre dans les locaux de la 2STV à partir de 20 heures.

Après son combat avorté contre Modou Lô, il fera face à Gris Bordeaux, le 5 février 2023. Un retour risqué face à un adversaire au crépuscule de sa carrière qui viendra pour vendre chèrement sa peau. Gris Bordeaux sevré de victoires depuis 2015 contre Tyson et qui reste sur deux revers de rang contre Balla Gaye 2 (2018 et 2022) fera tout son possible pour éviter une 3ème défaite de rang qui pourrait précipiter sa retraité de l’arène.

Et pour éviter le syndrome Tapha Gueye, Tyson et Yékini qui ont rangé leur nguimb par une défaite, Gris Bordeaux devra tout donner pour sortir des griffes du fougueux Ama Baldé qui pense qu’il est plus fort que tout adversaire en face de lui. Gris Bordeaux devra donc montrer une forme physique impeccable et rassurer par la même occasion ses fans le 8 novembre prochain lors de son face à face avec Ama Baldé dans les locaux de la 2STV.

Un grand s rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.

Avec Sunu Lamb