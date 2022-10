Saski Baskonia, pensionnaire de Liga ACB, a annoncé le retour du basketteur sénégalo-américain Pierriá Henry au sein du club jusqu’à la fin de la saison. « Il va porter à nouveau le maillot du Baskonia. Le joueur sénégalo-américain et l’entité Vitorian ont conclu un accord jusqu’à la fin de la saison en cours. Henry, l’un des joueurs les plus talentueux de la dernière ère Baskonia, rentre chez lui et complète l’équipe Cazoo Baskonia », déclare l’équipe Endesa League dans un communiqué officiel. Le joueur de 29 ans rejoindra l’équipe dans les prochaines heures et deviendra la dernière recrue du club espagnol ce cette saison.