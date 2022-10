La Fédération sénégalaise de Tir et Chasse (FSTC) va lancer sa saison 2022-2023 le dimanche 30 octobre au camp tropical de Thiès, avec l’épreuve du pistolet 25 mètres hommes et dames. Le président Mamadou Ba a donné les raisons du choix de Thiès pour démarrer les activités sportives.

Habituellement, la saison sportive de la Fédération sénégalaise de Tir et Chasse (FSTC) démarre en octobre pour finir en juin.

Cette année, il a été décidé de procéder à l’ouverture de la saison à Thiès, le 30 octobre. Pourquoi Thiès ? «Parce nous avons une nouvelle Ligue et de nouveaux clubs. L’un est dirigé par le président Yérim Thioub, l’autre par le président Mathiam. Ces deux clubs sont en train de réaliser des choses absolument merveilleuses à tout point de vue.

Nous fondons beaucoup d’espoirs sur des tireurs de Thiès, qui viendront un de ces jours se frotter aux tireurs de Dakar, où se trouvent l’essentiel des clubs. Il était bon de faire cette ouverture à Thiès, une ville carrefour, ville symbolique et sportive à tout point de vue», estime le président Mamadou Ba.

La décentralisation des compétitions est, selon lui, une manière de répondre à leur mission de développer le tir au Sénégal. «Nous avons naturellement l’objectif de viser les régions. Aujourd’hui, nous pouvons dire que Thiès est un très bon endroit, mais nous avons également Kaolack et Saint-Louis. Nous pensons aller ailleurs inch’Allah».

Se projetant sur la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2026 à Dakar, le vice président du Comité national olympique et sportif sénégalais

(CNOSS) d’indiquer : «À ce titre-là, on a pu avoir un accord avec le Chef d’état-major des forces armées et nous avons signé une convention. Celle-ci nous permet d’utiliser tous les stands de tir au Sénégal pour faire des compétitions et préparer les Jeux olympiques de la Jeunesse 2026. Nous profitons de l’occasion pour remercier très sincèrement et chaleureusement le Chef d’état-major des forces armées».

La convention signée avec le Chef d’état-major des forces armées a permis à la FSTC de résoudre un vrai casse-tête. Cette instance était confrontée à un sérieux problème d’infrastructures après la démolition des stands de tir à la gendarmerie de Ouakam où les terres ont été morcelées au profit de la délégation sénégalaise revenue auréolée du titre de champions d’Afrique de football en février dernier au Cameroun.

Avec Stades