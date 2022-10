Avec un but de Moussa Djitté, Austin FC a pris le meilleur sur le FC Dallas 2 à 1 et a obtenu son billet pour la finale de la Conférence Ouest de MLS.

Austin FC poursuit son incroyable progression. Après avoir obtenu le droit de jouer en Major League Soccer la saison dernière seulement, l’ATXFC Verde se rapproche plus que jamais de sa toute première finale. Grâce à une victoire 2 à 1, au Q2 Stadium, contre le FC Dallas au cours de la nuit du dimanche au lundi, les Vert et Noir se sont qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest.

Austin FC a amorcé le match en force et a inscrit deux buts en l’espace d’une demi-heure. L’attaquant sénégalais Moussa Djitté, titulaire et auteur de sa cinquième réalisation de la saison, a ouvert le score (26e) avec une puissante frappe dans le haut du filet. Seulement quelques minutes plus tard, Sebastian Driussi (29e) donnait une sérieuse option sur la victoire aux favoris de la foule.

The Moose is loose! 😤 pic.twitter.com/WZgLxNTFmW — x – Austin FC (@AustinFC) October 24, 2022

Si Alan Velasco a réduit l’écart pour le FC Dallas en seconde période (65e), Djitté, remplacé dans l’heure de jeu, et ses partenaires ont réussi à garder l’avantage. En finale de Conférence de l’Ouest, dimanche prochain, l’Austin FC se mesurera au Los Angeles FC, ancienne équipe de Mamadou Mbacké Fall. Il s’agit de la meilleure équipe à l’issue de la saison régulière et qui s’est défaite du LA Galaxy.

Sunday will decide the best of the west. VAMOS! 🗣 pic.twitter.com/ReKo1mN0Dj — x – Austin FC (@AustinFC) October 24, 2022

wiwsport.com