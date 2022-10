De Cheikhou Kouyaté en passant par Amadou Mbengue jusqu’au jeune Nicolas Jackson, beaucoup de Sénégalais ont réussi à briller dans les Championnats européens et américains durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 3-1-4-2.

MORY DIAW évite le pire

Sans lui dans les camps, la note aurait été sans doute beaucoup plus salée pour Clermont. Malgré la défaite 3 à 1 contre le Stade Brestois, dimanche, le portier de 29 ans a réalisé un excellent match et s’est illustré avec 8 arrêts et de bonnes sorties. L’ancien Parisien a entamé sa rencontre avec une triple intervention devant Franck Hororat, Mathias Pereira Lage et ensuite Pierre Lees-Melou. Il ne peut faire grand-chose sur les trois buts concédés, dont le penalty qui a ouvert le score du match. Il a manqué de peu de sortir le ballon sur le deuxième but des Brestois et est encore décisif devant Honorat et Pereira Lage en première période, ensuite devant Romain Del Castillo et encore face à Honorat.

AMADOU MBENGUE s’installe

S’il continue avec de telles prestations, les dirigeants de Reading FC ne mettront plus longtemps pour négocier un nouveau contrat, alors que celui qu’il a signé lors du dernier mercato estival prend fin en janvier. Titulaire pour la deuxième fois de la saison lors de la victoire, samedi, contre Bristol City (2-0), l’ancien joueur du FC Metz a encore soldé une performance de haute facture dans un rôle de défenseur droit. Il a bien géré la plupart de ses interventions et a réussi une interception cruciale pour refuser à Andreas Weimann de marquer en seconde période.

MAMADOU DIARRA confirme

S’il est encore présent, c’est parce qu’il confirme toutes les bonnes choses qu’il apporte à Grenoble depuis son arrivée. Le défenseur central de 24 ans a été très important dans la victoire à l’arraché des Grenoblois contre Valenciennes. Toujours aussi solide dans les airs comme sur le sol et jouant sans prendre de risques, il a remporté 7 duels et n’a perdu que 5 petits ballons. Il est auteur de 3 dégagements, 1 interception, 2 tacles. Sans doute une des clés de la réussite actuelle de Grenoble qui, grâce à son succès contre Valenciennes, est à 2 points de la deuxième place de Ligue 2.

MAMADOU MBACKE FALL solide

Après un match compliqué contre le Real Saragosse, le défenseur prêté par le Los Angeles FC s’est repris contre le FC Andorra, samedi, dans LaLiga SmartBank (D2 d’Espagne). Contre une équipe réputée avec un jeu porté vers l’avant, le défenseur de Villarreal B est resté efficace sur ses bases, aux côtés de son compère et capitaine Adrián de la Fuente, comme dans cette intervention devant Sinan Bakış à la 50e minute. En plus d’avoir été bon en défense (4 dégagements, 1 tir bloqué, 1 interception), le joueur de 20 ans a également apporté en attaque.

IDRISSA GUEYE en maestro

À l’instar de tous ses coéquipiers, Idrissa Gueye a été brillant lors de l’éclatante victoire d’Everton contre Crystal Palace (3-0), samedi. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain était beaucoup plus serein par rapport aux dernières semaines. IGG était au meilleur de sa forme et dans un excellent niveau d’intensité. Il a apporté de l’énergie tout en réalisant d’importantes interceptions (3) et de tacles (2). À plusieurs reprises, il a semblé irréprochable, et a été très précis dans la possession du ballon comme dans les passes, qu’elles soient courtes ou longues. Il n’est pas loin d’offrir une passe décisive à Anthony Gordon en première période.

CHEIKHOU KOUYATÉ impressionne

Il n’y a jamais eu d’Idrissa Gana Gueye sans Cheikhou Kouyaté. Comme ils se comprennent, les deux savent même briller au même jour, peu importe que ce ne soit pas dans la même équipe. Lors de la surprenante victoire de Nottingham Forest contre Liverpool samedi (1-0), Yadel (Cheikhou Kouyaté) a été un des meilleurs hommes de la formation de Steve Cooper. L’ancien joueur de Crystal Palace montait en puissance seconde après seconde dans ce match. Il a été très bon dans le pressing et a apporté du surnombre en attaque. D’ailleurs, c’est lui qui emmène la première occasion de Forest avec une frappe à ras de terre peu puissante pour inquiéter Alisson. Il termine son match avec 3 passes clé, un tir cadré, 3 tacles, 2 dégagements.

MAMADOU LOUM NDIAYE retrouve la forme

Il était en baisse de régime depuis quelques semaines, mais le milieu de terrain prêté par le FC Porto s’est rebiffé contre Bristol City samedi. Auteur d’une première mi-temps mitigée, le Champion d’Afrique de 25 ans a été bien meilleur dans la seconde. C’est d’ailleurs lui qui ouvre le score pour Reading FC en claquant un coup de tête fulgurant à la 52e minute. Avec son physique imposant, il a remporté 7 duels, a réalisé 2 interceptions, 2 tacles. Il a sans doute repris confiance après ce match.

ISMAÏLA SARR plus que jamais en forme

Match après match, l’ailier de 24 ans démontre sa belle forme actuelle. Pourvu que ça dure au moins jusqu’au dernier jour de la Coupe du Monde qui démarre dans moins d’un mois. Ce dimanche, c’était autour de Luton Town de subir contre le Champion d’Afrique et Watford, vainqueurs par 4 buts à 0. L’ancien du Stade Rennais a été très bon tout au long de son match. Récompensé par ses nombreux efforts et sa générosité, il a clos le festival des Hornets en marquant le dernier but du match.

MAME BABA THIAM décisif

D’une tête à bout portant juste avant la pause après un centre de grande qualité de la part d’Olivier Kemen, l’attaquant de 30 ans a marqué l’unique but de la victoire de Kayserispor sur le terrain de Kasımpaşa, son ancienne équipe. S’il a perdu beaucoup de ballons, Mame Baba a été très disponible et s’est beaucoup donné pour permettre à son équipe de conserver cette avance.

NICOLAS JACKSON, le but de l’émotion

Remplaçant puis entré en jeu dès la reprise, le jeune attaquant sénégalais de Villarreal s’est remarié avec le but lors d’un match avec beaucoup d’émotions contre Almería. Souvent questionné pour son manque de réalisme, l’ancien joueur du Casa Sports a marqué le jour où son équipe en avait le plus besoin. Après s’être vu refuser un but pour une position de hors à la 67e minute, il s’est repris en offrant la victoire à Villarreal dans les derniers instants après une superbe passe signée Dani Parejo.

MOUSSA DJITTÉ termine en beauté

Alors que la saison touche à sa fin du côté des Etats-Unis, l’ancien attaquant de Grenoble finit sa saison en trombe avec Austin FC. Quelques semaines après un triplé retentissant contre le Real Salt Lake au cours de la saison régulière de Major League Soccer, il a encore trouvé le chemin des filets dans un match hyper important. Titulaire contre le FC Dallas en Play-offs de MLS, le joueur de 23 ans a ouvert le score du match en marquant d’une frappe surpuissante à ma 26e minute. Son équipe a fini par s’imposer (2-1) et filer en finale de la Conférence Ouest.

wiwsport.com