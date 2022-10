La deuxième journée de Ligue 2 s’est clôturée ce weekend avec le match entre HLM Dakar et UCST Port au stade Ibrahima Boye.

Après avoir perdu lors de la première journée de Ligue 2 la semaine dernière, HLM Dakar et UCST Port s’affrontaient aujourd’hui pour essayer de marquer leur premiers points dans ce championnat. Et c’est l’UCST Port qui a réussi ce challenge en remportant le match 2 buts à 0 grâce à des buts marqués par Papa Coly et Momo.

L’UCST Port Autonome de Dakar se replace au milieu du tableau et reste 7e de la Ligue 2. Par contre HLM s’enfonce et est bon dernier du classement de la deuxième division avec zéro point marqué après deux journées disputées.

