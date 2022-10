Sénégal v Mozambique est l’affiche de la deuxième demi-finale de la CAN 2022. Un duel qui sera l’attraction au Vilanculos Beach.

Alors que ces deux équipes avaient disputé la finale de la CAN passée, remportée par le Sénégal, elles devront s’affronter pour une place en finale en 2022. Premier du groupe B et invincible, le Sénégal hérite de l’équipe classée 2e du groupe B avec une victoire et une défaite. C’est le Mozambique qui a gagné le Malawi et a battu le Maroc.

La rencontre est prévue ce mercredi à 13h30. Le Mozambique ou le Sénégal vont rencontrer le Maroc ou l’Egypte en finale de la CAN 2022.

wiwsport.com