Pour sa première année avec le Maroc, Oumar Ngalla Sylla décroche une qualification en demi-finale. L’ancien sélectionneur des Lions qui a remporté trois CAN d’affilée dirige la sélection des Lions de l’Atlas. Ces derniers ont remporté leur deux matchs de poule terminant à la première place du groupe B. Ils affronteront l’Egypte qui, avec deux victoires et une défaite, finit à la deuxième place du groupe B.



L’affiche Maroc v Égypte est un remake de la CAN 2021. Les Marocains avaient éliminé les Pharaons avec une victoire (4-3) lors du dernier match de la phase des poules remportant ainsi le deuxième ticket des qualifications pour la demi-finale.

The Atlas Lions seal the semi-finals ticket for the fourth consecutive time 🦁

🇲🇦 ➡️ #BSAFCON2022 final 4️⃣! ✈️ pic.twitter.com/FNfPi6r9ua

— #BSAFCON2022 (@CAF_Online) October 24, 2022