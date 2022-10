Le but décisif de Diafra Sakho avec AS Nancy Lorraine, vendredi face à Saint-Brieuc, lui a rappelé un souvenir grandiose en sélection du Sénégal.

Auteur du deuxième but de Nancy contre Lorraine, Diafra Sakho a permis à son équipe d’arracher les précieux trois point et de se relancer dans ce championnat National, après trois rencontres sans gagner. La délivrance venue de l’attaquant sénégalais dans le dernier quart d’heure lui rappelle un but marqué avec la sélection sénégalaise.

« Cela fait la différence de gagner des matchs comme ça. La semaine dernière on a eu du mal, il fallait au moins gagner ce manche-là. Au début, c’était un peu difficile mais on a fini par mettre en place des actions, et ça a payé. Ca fait du bien de gagner. Ce n’est pas un but simple à mettre, j’en ai parlé même avec Bâtis, je l’ai dit que ça me rappelait un peu le but que j’avais mis en Afrique du Sud avec le Sénégal où Sadio Mané m’avait fait la même passe. Je l’ai mis au même endroit. Je pense que c’est la passe qui a fait la différence« , a déclare le buteur sénégalais.