L’affiche phare de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Si Génération Foot et Casa Sports ne sont pas parvenus à marquer, ils ont toutefois offert un match spectaculaire aux amateurs et téléspectateurs.

C’était le match à ne pas rater dans cette deuxième journée du championnat national de Ligue 1. Génération Foot, leader du classement accueillait à Déni Biram Ndao le champion du Sénégal en titre Casa Sports. Si l’équipe casaçaise avait défait Cneps (1-0) le weekend dernier, les académiciens ont disposé quant à eux de l’AS Pikine (0-2). C’était donc l’occasion pour les deux équipes de continuer sur une dynamique de victoire et de faire cavalier seule en tête du classement .

Pape Moussa Séne, le gardien du Casa Sports héroïque

Dés le début du match, les deux formations essaient de mettre en place leur jeu. Une fois le round d’observation terminé, c’est le Casa Sports qui va lancer les hostilités à la 26e minute avec une frappe d’alios Diatta qui passe légèrement au dessus de la barre transversale.

Alertés sur cette occasion, les grenats vont réagir à la 35e minute par l’intermédiaire de Malick Mbaye. L’attaquant profite d’un ballon capté puis relâché par le gardien du Casa Pape Moussa Séne pour mettre son pied. Le portier reste vigilant et lui chipe le ballon. Puis à quatre minutes de la pause, Pape Moussa Séne va encore s’illustrer avec un arrêt réflexe digne des grands gardiens. Alors que la défense du Casa Sports est complètement à la rue sur un contre attaque rondement mené par les grenats, le gardien casaçais gagne encore son face à face contre Ibrahima Sané qui pourtant était seul devant les buts.

Un penalty oublié pour Génération Foot!

Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur ce score nul et vierge et au retour sur la pelouse, le même rythme est imprégné. On assiste alors a un véritable combat de boxe et les deux équipes se rendent coup pour coup. G.F pousse devant ses supporters et est même tout proche d’obtenir un penalty suite à la main du défenseur du Casa Allasane Faye non sifflée par l’arbitre (60e). Les réclamations des coéquipiers d’Ousmane Sow n’y changeront rien car l’homme en noir en a décidé autrement.

Touché mais pas coulé, le Casa Sports fidèle à ses valeurs de persévérance ne vas pas abdiquer. Les hommes d’Ansou Diadhiou vont même être proche de faire le « Hold up » parfait à la 82e minute. En effet Abdoulaye Gassama a tenté une magnifique bicyclette qui malheureusement pour lui est repoussé par le gardien de Génération. Le match a failli basculer mais décidément les deux gardiens étaient en etat de grâce ce soir. Les deux équipes vont ainsi se quitter dos à dos et totalisent 4 points en deux journées de championnat.

wiwsport.com